Novorizontino x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Novorizontino e Santos se enfrentam pelo Campeonato Paulista neste domingo, às 16h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Novorizontino e Santos se enfrentam neste domingo, 22, às 16h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O Novorizontino garantiu vaga na fase mata-mata da competição após se garantir na liderança do campeonato, já o Santos avançou na oitava colocação.

Onde assitir?

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e YouTube, com início da cobertura a partir das 15h30.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela TNT e HBO Max.

O duelo entre Novorizontino e Santos é um confronto direto pela vaga na semifinal da competição.