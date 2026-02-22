Jovem Pan > Esportes > Futebol > Santos > Novorizontino x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Novorizontino x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Novorizontino e Santos se enfrentam pelo Campeonato Paulista neste domingo, às 16h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 22/02/2026 11h32 - Atualizado em 22/02/2026 11h37
IMG-20260221-WA0015

Novorizontino e Santos se enfrentam neste domingo, 22, às 16h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O Novorizontino garantiu vaga na fase mata-mata da competição após se garantir na liderança do campeonato, já o Santos avançou na oitava colocação.

Onde assitir?

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e YouTube, com início da cobertura a partir das 15h30. 

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela TNT e HBO Max.

O duelo entre Novorizontino e Santos é um confronto direto pela vaga na semifinal da competição.

 

