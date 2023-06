Santos é punido pelo STJD e jogará sem torcida por ao menos 30 dias

Alvinegro atuará sem apoio de seus torcedores até mesmo quando jogar como visitante; medida também afeta a equipe feminina

FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Cássio, goleiro do Corinthians, quase foi atingido por rojões no clássico contra o Santos



O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu punir o Santos pelos atos de vandalismo de seus torcedores na derrota para o Corinthians, na noite da quarta-feira, 21, na Vila Belmiro. Presidente do Tribunal, José Perdiz determinou que o Peixe jogue sem torcida, até mesmo como visitante, pelos próximos 30 dias, até que a confusão no clássico seja julgada. Quando atuar como mandante, o Alvinegro terá que fechar os portões de seu estádio. A medida também afeta a equipe feminina, que está nas quartas de final do Brasileirão e tem compromisso contra o Flamengo, neste domingo, 25, na Vila. A reportagem do site da Jovem Pan procurou o clube para se manifestar, mas ainda não obteve resposta.

A Procuradoria do STJD denunciou o Santos com base nos parágrafos I e III artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: desordens em sua praça de desporto; e lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”. O clássico contra o Corinthians, vale lembrar, foi encerrado antes do tempo regulamentar bombas serem arremessadas no gramado. A expectativa é que a punição ao Peixe seja pesada, já que o clube é reincidente. Há um ano, também num duelo contra o Timão, pela Copa do Brasil, um santista entrou no gramado da Vila Belmiro e quase agrediu o goleiro Cássio. Na ocasião, rojões e sinalizadores também foram jogados no campo do Urbano Caldeira. À época, o time foi punido com multa de R$ 35 mil e duas partidas de portões fechados na competição. Agora, a sanção prevista é de até R$ 100 mil em multa, além da perda de mando de campo de um a dez jogos.