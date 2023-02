Por motivos de segurança, jogo entre Santos e São Bento muda do Canindé para a Vila Belmiro

Partida, válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, será realizada na quarta-feira, 8, às 21h35

Ivan Storti / Divulgação SantosFC Vila Belmiro vai ser palco do duelo entre Santos e São Bento



A pedido da Polícia Militar (PM) de São Paulo, por motivos de segurança, o jogo entre Santos e São Bento, válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, mudou do estádio Canindé para a Vila Belmiro. O duelo acontece na quarta-feira, 8, às 21h35. As condições do Canindé e a possibilidade de protestos da torcida do Peixe foram um dos motivos para a determinação da PM, que acredita e garante maior segurança, para ambos os times, na Vila. Os dois clubes receberam a notícia da mudança. Inclusive, o Santos publicou um comunicado sobre a alteração. A Federação Paulista de Futebol (FPF), responsável pelo campeonato, deve publicar uma nota sobre a mudança. O Santos vive um momento delicado na competição. O time tem apenas seis pontos ganhos e é o último colocado no Grupo A, além de estar na 11ª posição na classificação geral.