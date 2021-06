Reforço do Santos, Zanocelo revela admiração por Diniz: ‘Sempre sonhei em trabalhar com ele’

Na coletiva, o meia também revelou conselhos de Elano, seu treinador na Ferroviária e ídolo do Peixe; confira

Zanocelo foi anunciado no Santos e falou em sonho de trabalhar com Fernando Diniz



O meio-campista Vinícius Zanocelo, emprestado pela Ferroviária ao Santos até 31 de maio de 2023, foi anunciado na manhã desta sexta-feira, 11, como novo reforço do clube. Em entrevista coletiva virtual, o jovem de 20 anos exaltou a grandeza do clube e revelou uma certa idolatria pelo treinador Fernando Diniz. “Sempre tive o sonho de trabalhar com o Diniz. Todo jogador que passa pela mão dele tem uma evolução muito grande. Ele foi uma peça-chave para a minha vinda ao Santos. Fico muito feliz de trabalhar com ele”, comentou o atleta.

Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), Zanecelo ainda não poderá estrear com a camisa do Santos devido, já que precisa passar por processo de fortalecimento muscular. “Antes de decidir pelo Santos, eu tinha outros projetos. Eu só iria para esses projetos em julho e ficaria um mês e meio treinando separado. Decidi fazer uma cirurgia em dois sisos que me incomodavam demais. O projeto do Santos veio no mesmo dia em que fiz a cirurgia, e eu estava nesse processo de recuperação. Fiquei um bom tempo parado, não consegui me alimentar direito. Agora estou me adaptando para entrar no treino aos poucos para daqui a pouco estar 100%”, explicou.

Na coletiva, o meia também revelou conselhos de Elano, seu treinador na Ferroviária e ídolo do Peixe. “Na minha conversa com o Elano, ele só disse coisas positivas do Santos. Aprendi muito com ele, com esse pouco tempo que tive com ele na Ferroviária. É muito determinado. Terá o mesmo sucesso como treinador que teve como jogador. É um cara em quem me espelho. É da minha posição, fez história no Santos e no futebol mundial. Espero seguir a carreira dele e fazer história no Santos também”, completou o jogador, considerado uma joia pelo time do interior.