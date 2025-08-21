Santos acerta contratação de Juan Pablo Vojvoda e espera anunciar o novo técnico nesta quinta-feira

Argentino assume o Peixe após passagem vitoriosa pelo Fortaleza e terá a missão de afastar o clube da zona de rebaixamento no Brasileirão

Mateus Lotif/FEC O treinador Juan Pablo Vojvoda é considerado por muitos o maior da história do Fortaleza



O Santos chegou a um acordo para contratar o argentino Juan Pablo Vojvoda como novo treinador. O técnico de 49 anos, que estava sem clube desde a saída do Fortaleza em julho, deve chegar à Baixada Santista na sexta-feira (22) e assistir ao jogo contra o Bahia, domingo (24), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, antes de iniciar os trabalhos. A expectativa do Peixe é anunciar nesta quinta-feira (21) o substituto de Cleber Xavier, demitido após goleada de 6 a 0 sofrida para o Vasco.

A negociação avançou após a diretoria alvinegra desistir do retorno de Jorge Sampaoli, considerado o plano inicial, por conta das exigências feitas pelo treinador. Sem acordo, o clube voltou-se a Vojvoda e, depois de reuniões realizadas nesta quarta-feira (20), conseguiu convencê-lo a assumir ainda nesta temporada. O próprio treinador admitiu aos dirigentes peixeiros ter se sentido atraído pela tradição do Santos.

No Fortaleza, onde trabalhou entre 2021 e 2024, Vojvoda conquistou três vezes o Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e duas vezes a Copa do Nordeste (2022 e 2024). Também levou o time à final da Copa Sul-Americana de 2023. Ao todo, foram 309 jogos no comando do Leão do Pici, com 144 vitórias, 77 empates e 88 derrotas.

Enquanto o argentino não estreia, a equipe segue dirigida interinamente por Matheus Bacchi. O Santos ocupa atualmente a 15ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos, e busca se afastar da zona de rebaixamento.

