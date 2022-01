Santos anuncia contratação do meia-atacante Ricardo Goulart

Jogador chega com contrato até dezembro de 2023 e vestirá a mítica camisa 10 que foi de Pelé

Divulgação Ricardo Goulart retorna ao futebol brasileiro anos depois de rápida passagem pelo Palmeiras



O Santos anunciou na tarde desta terça-feira, 11, a chegada do meia-atacante Ricardo Goulart. O jogador chega da China com contrato até dezembro de 2023 e usará a mítica camisa 10 que foi de Pelé. Goulart estava no Guangzhou Evergrande, da China, desde 2015. Em 2019 teve uma rápida passagem pelo Palmeiras com 12 jogos e quatro gols, mas logo retornou ao futebol chinês. No ano passado atuou 21 vezes e marcou sete gols. “Desde as primeiras conversas, fiquei muito feliz com o interesse desse Clube gigantesco. Conheço a história e estou muito feliz de vestir a camisa do Santos, principalmente sendo a 10, conhecida no mundo todo. Vou fazer de tudo para representar bem o número do Rei “, afirmou o jogador em entrevista ao site do clube. O presidente Andres Rueda também comemorou a chegada do atacante. “O Ricardo Goulart, sem dúvida, é um jogador que vai agregar muito ao nosso elenco, por seu nível técnico e experiência. Uma contratação dentro das nossas possibilidades e que elevará muito a qualidade do nosso time”, disse.