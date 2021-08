Santos anuncia Diego Tardelli como novo reforço para a temporada 2021

Livre para acertar com o Peixe após rescindir com o Atlético-MG, o atacante assinou vinculo válido até o fim deste ano, com a possibilidade de renovação até o final do Campeonato Paulista de 2022

O Santos segue reforçando o seu time para a sequência da temporada. Depois de fechar com Augusto e Léo Baptistão, o clube anunciou nesta segunda-feira, 23, Diego Tardelli como novo reforço. Livre para acertar com o Peixe após rescindir com o Atlético-MG, o atacante assinou vinculo válido até o fim deste ano, com a possibilidade de renovação até o final do Campeonato Paulista de 2022. O jogador, desta forma, retorna ao Alvinegro praiano. Isto porque, quando ainda estava nas categorias de base, ele teve uma rápida passagem pelo Peixe, encerrada após ter sido acusado de roubar um achocolatado do refeitório do clube.

“Do Santos eu lembro na época de 2000. Tive uma passagem durante um ano, ainda menino. Foi o meu primeiro clube grande que passei nas categorias de base”, contou. “Tenho boas lembranças aqui, a gente fez um baita campeonato na época, com Diego, de vez em quando eu subia para os juniores, que tinha o Robinho. É uma lembrança legal e hoje posso retornar aqui, totalmente diferente, com a minha história de atleta, sendo contratado por um clube grande, que é o Santos. Estou muito feliz com essa oportunidade, de trabalhar aqui de novo. Muito à vontade, muito motivado”, ressaltou o jogador.

“É uma camisa de peso, tradição, o que me motiva. Saber que vários ídolos passaram aqui pelo Clube e eu, com toda a minha trajetória, poder jogar em um time por onde passou o Rei, Neymar, Robinho, Diego. E trabalhar com o Diniz. Sempre tive essa vontade de trabalhar com ele e estou tendo essa oportunidade, aqui no Santos”, comentou Tardelli, que chega para brigar por posição com Marcos Leonardo, Marcos Guilherme e Raniel. “Então, espero ter muitas alegrias aqui, espero corresponder essa expectativa de torcedores e, quem sabe, fazer história aqui no Santos. Prolongar ainda mais meu contrato e poder marcar gols, que é o que mais sei fazer. Tenho certeza que vou ser feliz aqui, muito feliz”, acrescentou.

O presidente do Santos, Andres Rueda, destacou a experiência do atleta como um dos grandes destaques para reforçar o elenco. Além disso, ele valorizou a negociação a custo zero em um momento de crise no clube. “Seguimos com a nossa política de trazer jogadores dentro da nossa realidade e o Tardelli, sem dúvida, é uma grande conquista, porque vai passar seu conhecimento dentro e fora dos gramados ao grupo, sobretudo, nossos atletas mais jovens. Com certeza, ajudará muito com sua vivência e fazendo o que mais sabe, gols. Seja bem-vindo”, anunciou.