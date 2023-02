Santos anuncia retorno de Alison e chega a nove reforços na temporada 2023

Volante assinou contrato válido até o final da temporada, com opção de renovação por mais um ano

Divulgação/Twitter/@SantosFC Alison acertou contrato de um ano com o Santos



O Santos anunciou na tarde desta quinta-feira, 9, o retorno do meio-campista Alison. Sem clube desde que deixou o Al Hazem (Arábia Saudita), o volante assinou contrato válido até o final da temporada, com opção de renovação por mais um ano. Cria da base do Peixe, o jogador chegou no clube com 11 anos, estreou no profissional em 2011 e deixou o time uma década depois. Ao todo, disputou 265 jogos, marcou quatro gols e participou dos títulos do Paulistão de 2015 e 2016. A diretoria do Alvinegro praiano, desta forma, acerta com sua nona contratação em 2023. Nos últimos dias, em meio aos protestos dos torcedores, o presidente Andres Rueda já havia fechado com o meia Lucas Lima, o meia-atacante colombiano Daniel Ruiz e o zagueiro Joaquim. Já Messias, Mendoza, João Lucas, Dodi e Vladimir foram as primeiras contratações.