Santos conclui compra de Luan Peres e registra zagueiro no BID

Reprodução/ Santos Luan Peres é zagueiro titular do Santos



O zagueiro Luan Peres teve o seu novo contrato regularizado pelo Santos e poderá defender o time no duelo com o Coritiba, sábado, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro, após ter o vínculo válido por quatro anos publicado no BID da CBF. No time desde agosto de 2019, Luan Peres estava emprestado ao Peixe até o fim de 2020, acordo que foi prorrogado para a reta final da Copa Libertadores, com o clube se comprometendo a adquiri-lo junto ao Brugge, da Bélgica, se avançasse à decisão, o que acabou acontecendo.

Durante a temporada 2020, Luan Peres formou a dupla titular da zaga do Santos com Lucas Veríssimo, que recentemente se transferiu ao Benfica. Agora, então, foi adquirido por cerca de R$ 20 milhões, com o clube usando boa parte dos recursos obtidos com a premiação pela classificação à final da Libertadores. E assinou até o fim de 2024. Além da contratação de Luan Peres, o Santos também confirmou a compra do zagueiro Robson, junto ao Vocem. O jogador, de 20 anos, estava emprestado ao time de juniores e inicialmente seguirá por lá. Ainda assim, vem sendo observado por Cuca. Embora esteja punido pela Fifa e sem ter o direito de regularizar novas contratações, o Santos pôde registrar Luan Peres e Robson porque ambos estavam no clube antes da aplicação da pena.

*Com informações do Estadão Conteúdo