Hernán Crespo é o novo treinador do São Paulo

Reprodução/Instagram Hernán Crespo deixou o Defensa y Justicia



O São Paulo e o treinador Hernán Crespo, enfim, chegaram a um acordo nesta sexta-feira, 12. O argentino, que estava no Defensa y Justicia, será o substituto de Fernando Diniz, demitido no primeiro dia de fevereiro após a derrocada da equipe no Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo repórter Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan, e deverá ser oficializada pelo Tricolor nas próximas horas. O contrato assinado é válido até dezembro de 2022.

A diretoria são-paulina acertou com Crespo após entrevistar diversos treinadores estrangeiros, questionando os seus métodos, pedida salarial, intenção de utilizar atletas das categorias de base e outros temas. Marcelo Gallardo, do River Plate, Schelotto, ex-LA Galaxy, Pedro Martins, do Olympiacos-GRE e Bruno Lage, ex-Benfica, foram alguns dos analisados. Como o argentino atendeu aos pedidos da cúpula do Tricolor, a negociação avançou na última semana, chegando a um final feliz nesta sexta-feira. Crespo, porém, poderia ter aceitado outra proposta interessante. Isto porque ele foi procurado para dirigir a seleção chilena, mas acabou recusando o convite. Além disso, na Argentina, o técnico era tratado como um possível substituto de Gallardo no time “milionário” – ele pode se transferir para a Europa na próxima janela de transferências.

Aos 45 anos, Crespo tem uma carreira curta como treinador, colecionando passagens por Modena (Itália), Banfield (Argentina) e Defensa y Justicia (Argentina), onde ganhou o seu primeiro título, o da Copa Sul-Americana, nesta temporada. Já como atleta profissional, ele foi revelado no River Plate, ganhou a Libertadores da América (1996) e o Campeonato Argentino em duas oportunidades. Na Europa, Crespo passou por vários times, como Lazio, Inter de Milão, Chelsea, Milan, Genoa e Parma, conquistando taças importantes, como a Premier League (2005/06) pelos “Blues” e o tricampeonato do Italiano com a Inter. Já na seleção argentina, ele participou de três Copas do Mundo (1998, 2002 e 2006).