Santos joga mal e é derrotado pelo América-MG na estreia de Luan 

Com o triunfo, a equipe mineira subiu para a oitava colocação, ficando com 30 pontos; Peixe desce para o décimo lugar

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Luan estreou pelo Santos na derrota para o América-MG



O América-MG fez valer o mando de campo e venceu o Santos por 1 a 0 na noite deste domingo, 14, no Independência, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conseguindo se impor sobre o adversário paulista, o Coelho marcou com Pedrinho, que fez bela jogada individual e estufou as redes de João Paulo, ainda no primeiro tempo. Além de marcar a primeira derrota do Peixe sob o comando de Lisca, o confronto também foi a estre de Luan, meia-atacante que foi emprestado pelo Corinthians ao Alvinegro praiano. Com o triunfo, a equipe mineira subiu para a oitava colocação, ficando com 30 pontos. Com a mesma pontuação, o conjunto da Baixada Santista leva a pior no número de vitórias e ocupa o décimo lugar. Agora, o América-MG concentra suas atenções no São Paulo, adversário da próxima quinta-feira, 18, pelas quartas de final da Copa do Brasil – os são-paulinos ganharam por 1 a 0, no duelo de ida, no Morumbi. O Santos, por sua vez, volta a campo no próximo domingo, quando também recebe o Tricolor paulista.