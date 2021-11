Santos deve ter casa cheia contra o RB Bragantino; veja escalações

Primeiro time fora da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Peixe precisa da vitória para não passar mais sufoco nas últimas partidas da competição nacional

O Santos deve contar com boa presença de público para o confronto contra o RB Bragantino, marcado para começar às 19 horas desta quarta-feira, 10, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o repórter Diogo Mesquita, do Grupo Jovem Pan, cerca de 13 mil ingressos já foram comercializados para a importante partida. Primeiro time fora da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Peixe precisa da vitória para não passar mais sufoco nas últimas partidas da competição nacional. A equipe de Bragança Paulista, por sua vez, é a quarta colocada e tenta se manter no pelotão de cima para assegurar sua vaga direta para a próxima Libertadores da América.

Para o confronto diante do RB Bragantino, o técnico Fábio Carille deverá escalar um time com três zagueiros, contando com o retorno de Kayky e com a presença de Diego Tardelli. Assim, o provável Santos para mais tarde tem: João Paulo; Danilo Boza, Kayky e Robson; Marcos Guilherme, Vinícius Zanocelo, Felipe Jonathan e Gabriel Pirani; Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga. O time de Maurício Barbieri, por sua vez, deverá entrar em campo com: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Edimar; Jadsom, Eric Ramires e Artur; Helinho, Cuello e Ytalo.