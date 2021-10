Santos prevê Léo Baptistão fora por seis semanas e atacante pode voltar só em 2022

Um dos principais reforços do Santos para a temporada, o atacantecorre o risco de voltar ao time somente no próximo ano. O jogador se machucou e, pela previsão do departamento médico, ficará ausente por seis semanas, no início de dezembro, quando deve ser disputada a última rodada do Brasileirão . A previsão foi feita pelo coordenador médico do Santos, Guilherme Faggioni, em longa entrevista coletiva. “Temos o Léo Baptistão no departamento médico com uma lesão difícil, complicada de tratar e que está evoluindo super bem. (A volta é para) Mais ou menos, em média, seis semanas”, afirmou. Baptistão foi contratado, com apoio do seu amigo Neymar , para suprir as baixas no ataque santista, que perdeu nomes como. No entanto, ainda não correspondeu às expectativas. Ele não balançou as redes ou deu passes para gol em sete jogos disputados.

Léo se machucou na derrota para o líder Atlético-MG, no dia 13. Se a previsão dos médicos se concretizar, ele só voltará para a rodada final do Brasileirão, quando o Santos enfrenta o Cuiabá, no dia 5 de dezembro. Sem Baptistão, o técnico Fábio Carille deve optar entre Diego Tardelli e Raniel para formar trio ofensivo com Marinho e Lucas Braga. A coletiva concedida por Faggioni e também pelo coordenador do núcleo de saúde e performance do Santos, Charles Costa, foi uma resposta às críticas que o departamento vem sofrendo nos últimos dias, em razão do elevado número de lesionados. Até Renato, gerente de futebol do Santos e ex-jogador, comentou que o departamento ‘parou no tempo’ e ficou para trás em comparação aos rivais paulistas, em entrevista ao site Diário do Peixe.