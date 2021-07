Santos goleia Juazeirense por 4 a 0 no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil

Madson, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Carlos Sanchez marcaram os gols da vitória do Peixão

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e Juazeirense voltam a se enfrentar no dia 5



O Santos encaminhou sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, 28, ao vencer o Juazeirense no jogo de ida das oitavas de final. A partida aconteceu na Vila Belmiro e terminou em 4 a 0, gols de Madson e Lucas Braga. O jogo teve amplo domínio dos donos da casa, que finalizaram 23 vezes contra 8 dos adversários. Logo aos sete minutos, Madson apareceu na área, mas o goleiro defendeu em dois tempos. A partir daí o Santos chegou com Marinho, Lucas Braga e Kayky, mas nada entrava. No segundo tempo finalmente a rede balançou. Aos 26 minutos, Jean Mota cruzou para a área e Madson cabeceou para o fundo do gol.

O lance foi analisado pelo VAR e validado. Lucas Braga tentou mais duas vezes e na terceira, o segundo gol saiu. Aos 39 minutos, o camisa 30 pegou de primeira e ampliou o placar. Nos acréscimos, Marcos Leonardo fez o dele aumentando para 3 a 0, mas ainda teve tempo de Carlos Sanchez marcar o quarto do Peixão e determinar uma goleada, o árbitro de vídeo voltou a ser acionado e validou o lance. O jogo de volta será disputado na quinta-feira, dia 5, às 19h15 (horário de Brasília).