Adriano envia mensagem em apoio a Simone Biles: ‘Seja feliz e cuide da cabeça’

Ginasta norte-americana desistiu de provas em Tóquio 2020 para cuidar de sua saúde mental; ex-jogador enfrentou a depressão durante sua carreira

DUARDO NICOLAU/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/ Adriano se aposentou em 2016 após passar por problemas psicológicos e físicos



O ex-jogador de futebol Adriano Imperador publicou uma mensagem em apoio a ginasta norte-americana Simone Biles, que desistiu de provas em Tóquio 2020 para cuidar de sua saúde mental. Em sua conta oficial no Instagram, Adriano lembrou que também passou por problemas psicológicos durante sua carreira, principalmente após a morte do pai em 2009, e disse que é criticado até hoje por seu comportamento e decisão de encerrar a carreira. “Simone Biles… sei exatamente o que está passando e não deixe as pessoas te crucificarem. Seja feliz e cuide da cabeça! Passei por isso e até hj sou questionado. Que Deus perdoe essas pessoas ruins”, escreveu. Biles está recebendo muito apoio do meio esportivo e de torcedores depois de dizer abertamente que não está bem e que precisava se afastar para se cuidar mentalmente. Ela ainda pode competir na final por aparelho individualmente.