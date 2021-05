Santos oficializa contratação de Fernando Diniz e define partida de estreia do treinador

O Peixe classificou o técnico como um profissional que prioriza a ‘intensidade, muita posse de bola e a ofensividade, além de utilizar novos valores em campo’

Reprodução/Santos FC Fernando Diniz é o novo técnico do Santos



O Santos oficializou na tarde desta sexta-feira, 9, Fernando Diniz como treinador de seu time principal. Em comunicado, o clube informou que o técnico, que assina contrato por uma temporada, assumirá o comando da equipe na partida diante do Boca Juniors, na próxima terça-feira, 11, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Desta forma, Marcelo Fernandes ainda estará à frente do Peixe diante do São Bento, no domingo, no duelo direto que vale a permanência na elite do Campeonato Paulista. “Fernando Diniz é o novo técnico do Peixão. Seja muito bem-vindo à nação santista, professor!”, anunciou o clube, que classificou o treinador como um profissional que prioriza a “intensidade, muita posse de bola, a ofensividade, além de utilizar novos valores em campo” e mencionou a passagem de Diniz como jogador do Alvinegro praiano, em 2005.

Fernando Diniz está sem trabalhar desde o começo de fevereiro deste ano, quando foi demitido pelo São Paulo após uma queda brusca do time no Campeonato Brasileiro – o Tricolor perdeu a liderança do torneio nacional após abrir sete pontos de vantagem para o segundo colocado, além de ter sido eliminado na semifinal da Copa do Brasil para o Grêmio. Antes, o técnico também passou por Fluminense, Athletico-PR, Audax-SP e outros clubes menores no cenário do futebol nacional. O treinador, até o momento, não conquistou nenhum título expressivo na carreira.