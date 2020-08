Santos oficializa Cuca como substituto de Jesualdo Ferreira

Treinador de 57 anos comandará o Alvinegro praiano pela terceira vez na carreira

Ivan Storti/Santos FC Cuca comandou o Santos em 2018



O Santos anunciou, na tarde desta sexta-feira, 7, Cuca como novo treinador do time. Aos 57 anos de idade, o técnico técnico fará sua terceira passagem no comando do Peixe e chega para substituir o português Jesualdo Ferreira, que foi demitido do Alvinegro praiano após maus resultados no Campeonato Paulista – a equipe foi eliminada pela Ponte Preta nas quartas de final do torneio. “O Cuca está de volta! Responsável pela reação do Santos em 2018, o técnico retorna ao clube para recomeçar sua história no Peixe. Bem-vindo, Cuca!”, anunciou o Peixe através das suas redes sociais.

Cuca estava sem treinar uma equipe desde 2019, quando assumiu o comando do São Paulo na reta final do Campeonato Paulista, mas não conseguiu levar o Tricolor ao título e deixou a equipe durante o Campeonato Brasileiro depois de uma sequência negativa.Agora, ele terá a oportunidade de triunfar no Santos, onde ele teve resultados satisfatórios em 2018, mas não pôde prosseguir no cargo devido a problemas cardíacos – por recomendação médica, o treinador decidiu dar uma pausa na carreira por tempo indeterminado. Dez anos antes, o técnico já havia treinado o time da Vila Belmiro em passagem que durou poucos meses.

Cuca já assumiu o treino da equipe santista nesta sexta-feira, no centro de treinamento, e poderá reestrear no banco de reservas do Santos no próximo domingo (9), quando o time recebe o RB Bragantino, na Vila Belmiro, na estreia do Campeonato Brasileiro.