Barcelona oficializa contratação de ex-SPFC e coloca multa rescisória de R$ 1,8 bilhão

Reprodução/Instagram EX-SPFC, Gustavo Maia é o novo reforço do Barcelona



O Barcelona anunciou oficialmente, nesta quinta-feira, 6, a contratação do atacante Gustavo Maia, revelado pelo São Paulo, que assinou contrato válido até 2025 e com multa rescisória de 300 milhões de euros (R$ 1,88 bilhão). O clube catalão confirmou hoje a transferência, que já havia sido negociada há alguns meses. Inicialmente, o jovem atuará pela equipe B dos ‘blaugranas’, que na próxima temporada estará mais uma vez na terceira divisão do Campeonato Espanhol.

O Barça, que pagou 1 milhão de euros (R$ 6,27 milhão) para ter a prioridade na compra de Gustavo Maia, desembolsou mais 3,5 milhões de euros (R$ 22 milhões) para efetuar a contratação. O primeiro contrato do jogador com o clube foi assinado até 30 de junho de 2025, com cláusula de rescisão unilateral estipulada em 300 milhões de euros.

O atacante, que chegou ao Tricolor Paulista com 14 anos e passou pelas divisões de base da seleção brasileira, recebeu muitos elogios no comunicado divulgado pelo Barcelona para anunciar a confirmação da transferência. “É um ponta rápido e vertical, que costuma jogar no lado esquerdo, embora seja destro. Tem um bom drible, parado e em movimento, e um chute forte que o torna muito perigoso”, diz o texto.

*Com EFE