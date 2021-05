Santos perde do Barcelona de Guayaquil por 3 a 1 e é eliminado da Libertadores da América

Equipe da Baixada ficou em terceiro no Grupo C, fora da zona de classificação para as oitavas de final

EFE/ Marcos Pin Damián Díaz fez 2 gols na partida



Depois de uma campanha ruim na fase de grupos, o Santos foi eliminado nesta quarta-feira, 26, da Libertadores da América. O time brasileiro perdeu para o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, por 3 a 1 e ficou apenas com seis pontos na terceira colocação do Grupo C, atrás do Boca Juniors que se classificou em segundo com 10 pontos. O resultado coloca o Santos na próxima fase da Copa Sul-Americana. No Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, a equipe de Fernando Diniz começou com mais intensidade, mas sentiu falta dos seus principais jogadores tendo dificuldades para ser efetivo. Sendo assim, aos 15 minutos o Barcelona abriu o placar com Damián Díaz em contra-ataque rápido. O time da casa continuou em cima, mas quem balançou as redes foi o Santos, nos acréscimos, com Kaio Jorge.

Na volta para o segundo tempo, o cenário se repetiu. Aos nove minutos, Damián Díaz apareceu sozinho no meio da área, recebeu de Hoyos e chutou para o fundo das redes, fazendo o segundo do Barcelona na partida. Com facilidade, a equipe equatoriana fez mais um. Aos 32, Jean Montaño recebeu na entrada da área e chutou cruzado, tirando João Paulo da jogada e fazendo 3 a 1. Fora da competição, o Santos volta a campo no próximo sábado, 29, contra o Bahia para a estreia do Campeonato Brasileiro 2021.