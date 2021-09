Santos perde novamente para o Athletico-PR e é eliminado da Copa do Brasil

Zé Ivaldo marcou belo gol no segundo tempo e deu a vitória ao time paranaense, que também tinha vencido na ida por 1 a 0

JHONY INÁCIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e Athletico-PR se enfrentaram na Vila Belmiro



O Santos está fora da Copa do Brasil. Na partida de volta das quartas de final do torneio, na noite desta terça-feira, 14, na Vila Belmiro, a equipe da casa perdeu novamente para o Athletico-PR, por 1 a 0, e foi eliminado (jogo de ida também foi 1 a 0). O jogo não foi muito agradável, porém o primeiro tempo foi bem disputado. Nos minutos iniciais, o Athletico pressionou mais o gol de João Paulo, mas a melhor chance foi do Santos aos 24 minutos com Marinho chegando pela esquerda. Ele chutou forte para o gol, forçando Santos a fazer uma grande defesa. Em seguida, o ataque santista funcionou novamente, mas a bola ficou nas mãos do goleiro atleticano.

No segundo tempo o nível do futebol diminuiu e as duas equipes ficaram trabalhando a bola no meio de campo. O técnico Fábio Carille promoveu mudanças, colocando o estreante Diego Tardelli no ataque, mas nada mudou. Aos 32 minutos, o Athletico chegou na cara de João Paulo, que defendeu. Na batida do escanteio, Zé Ivaldo acertou um chutaço no ângulo e abriu o placar. Aos 35, Marcos Leonardo chegou a marcar, mas o lance foi anulado por impedimento.