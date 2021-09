Tatiana Weston-Webb perde final para Carissa Moore e fica com vice do Mundial de Surfe

Brasileira venceu a primeira bateria, mas levou a virada e ficou com o segundo lugar; Carissa é pentacampeã

Reprodução/ Twitter @TimeBrasil Brasileira Tatiana Weston-Webb disputou a final



A brasileira Tatiana Weston-Webb surpreendeu nesta terça-feira, 14, ao chegar na disputa da final do Mundial de surfe feminino. Em disputa de três baterias, Tatiana venceu a primeira por 15.20 a 14.06, mas perdeu as duas seguidas para a havaiana Carissa Moore e ficou com o vice-campeonato. Na semifinal, ela tinha vencido Sally Fitzgibbons. Carissa se tornou pentacampeã da modalidade, após também ganhar as Olimpíadas de Tóquio. Pouco antes, Gabriel Medina venceu Filipe Toledo na decisão do masculino e conquistou o tricampeonato, sendo o primeiro brasileiro a alcançar esse feito e o quarto da história.