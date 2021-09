Luisa Stefani passará por cirurgia no joelho após lesão na semifinal do US Open

Tenista rompeu o ligamento do joelho no dia 10 e realizará o procedimento cirúrgico na próxima semana

Paul Zimmer via Reuters Connect Luisa saiu de quadra de cadeira de rodas



A tenista brasileira Luisa Stefani informou em suas redes sociais nesta terça-feira, 14, que precisará passar por cirurgia no joelho direito depois de sofrer uma lesão na semifinal de duplas no US Open. Ela caiu no tie-break do primeiro set ao tentar fazer uma devolução. Foi atendida na quadra, mas a equipe médica avaliou que ela não tinha condições de seguir no jogo e sua dupla com Gabriela Dabrowski foi eliminada. O procedimento cirúrgico acontecerá daqui uma semana, ou mais, mas Luisa já consegue caminhar sem a ajuda de muletas. “Meu corpo está se recuperando aos poucos. Cada dia menos inchaço no joelho, menos dor para movimentar e eu passo grande parte do dia fazendo exercícios de reabilitação, fortalecimento e gelo”, disse em vídeo.

Primeira brasileira a chegar na semifinal de duplas feminina do torneio norte-americano em 53 anos, Luisa comemorou sua evolução. “Estou progredindo super bem, consegui andar sem a muleta e fiquei muito feliz. Grande parte desse processo é mental, é confiar que a perna aguenta. Estou indo passinho a passinho”, concluiu. O tempo de recuperação de uma cirurgia para corrigir o rompimento de ligamento do joelho varia de nove a 12 meses, podendo ser mais rápido em alguns casos. Sendo assim, Luisa perderá a disputa do ATP Finals e, provavelmente, o Australian Open de 2022, disputado em janeiro.