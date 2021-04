Soteldo divulga carta de despedida emocionante para os torcedores do Santos; confira

O atacante venezuela diz ter honrado a camisa do Peixe ao longo dos últimos dois anos e meio; assista ao vídeo

Reprodução/Santos FC Soteldo deixou o Santos para acertar com o Toronto FC, do Canadá



O atacante Yeferson Soteldo se despediu dos torcedores do Santos na tarde desta terça-feira, 27, através das redes sociais. O venezuelano, que fechou com o Toronto FC, do Canadá, escreveu uma carta emocionante e a divulgou em suas contas no Twitter e no Instagram. Nela, o jogador diz ter honrado a camisa do Peixe, “deixando tudo que podia dentro de campo”. “Foram dois anos e meio! Mais precisamente, 830 dias que a camisa do Santos passou a ser a minha segunda pele. Como vocês já sabe, hoje ela faz parte da minha primeira. Antes de chegar e assinar o contrato, eu sabia exatamente o que representava este clube. Quem não conhece o time de Pelé, Neymar e de tantos outros que fizeram história? Quem não sabe que é maior time brasileiro? Para mim, foi uma honra e um desafio cumprido”, afirma o atleta.

“Cheguei e fui apresentado com a mítica camisa 10. Por Deus, a 10 do Rei! Ninguém acreditava que daria certo, lembra? Falaram da minha altura, falaram do meu país, falaram de tudo. O que não falaram é que eu tinha confiança total em mim. Hoje, vou com a certeza que deixei tudo nas 104 vezes que defendi essa camisa como se fosse a minha pele. Mas você sabe melhor do que ninguém que esta fase não foi só de alegrias. O clube não vive o melhor momento, mas eu sei que é só uma fase e que logo virão as vitórias e títulos que vocês, torcedores, merecem. E quando isso acontecer, eu estarei entre vocês, orgulhoso do que eu fiz pelo Santos e com meu novo papel de torcedor. O que está na pele é para sempre. Uma vez, eu escutei uma fase mais ou menos assim: ‘quando você luta para agarrar alguém, ela se vai. Quando você decide deixar ela ir, ela fica. Saio do Santos, mas sei que ele nunca me deixará. Estará gravado sempre na minha carreira”, completou.

Carta de despedida. Obrigado meu Peixão ❤️ pic.twitter.com/ItyD8N3BGs — Yeferson Soteldo (@YefersonSoteldo) April 27, 2021

A venda de Soteldo ao Toronto FC, time que disputa a Major League Soccer (MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos), fez com que o Santos derrubasse o Transferban, punição da Fifa que o impedia de registar novos jogadores. Para isso, o clube da Baixada transferiu todo o dinheiro recebido ao Huanchipato, do Chile, com quem tinha dívida pelo jogador. Além disso, o Peixe irá pagar mais 500 mil dólares para quitar toda a transferência com o clube chileno.