Soteldo treina normalmente e pode ser surpresa no Santos contra o San Lorenzo

Meia-atacante reencontrou com o time após dias barrado na Venezuela; Gabriel Pirani deve começar o jogo como titular

Reprodução/ Twitter Soteldo durante treinamento nesta segunda-feira, 05, na Argentina



Apesar de ficar duas semanas afastado dos treinamentos por causa das dificuldades em retornar da Venezuela, onde ficou para visitar a família após o jogo com o Deportivo Lara, pela segunda fase da Libertadores, o meia-atacante Soteldo poderá ser a novidade do Santos no segundo tempo do jogo com o San Lorenzo, nesta terça-feira, 06, pelo jogo de ida da terceira fase da competição sul-americana. O jogador participou normalmente do treino desta segunda-feira, 05, no CT do River Plate, em Buenos Aires, demonstrando condições para ser uma opção do técnico Ariel Holan para o tempo final do duelo. Gabriel Pirani deve começar o jogo na Argentina.

Pelas boas participações na temporada passada, Soteldo despertou interesse em vários clubes e o que mais está perto de contratá-lo é o Grêmio, que aceita pagar os US$ 5 milhões (cerca de 28,5 milhões) pedidos pelo Santos para negociar 50% do meia-atacante. Soteldo é um plano B para o clube gaúcho, depois que as negociações com Rafael Borré, do River Plate, fracassaram. Os gremistas chegaram a oferecer para o atacante colombiano cerca de US$ 6 milhões de luvas (R$ 34,5 milhões), US$ 2 milhões de salário por ano e mais bônus por metas no contrato.

*Com informações do Estadão Conteúdo