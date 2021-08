São Paulo e Palmeiras empatam em 1 a 1 nas quartas de final da Libertadores

Luan abriu o placar para o Tricolor, que viu Patrick de Paula empatar após falha de Tiago Volpi; próximo jogo será na terça-feira, 17

Em uma reedição da final do Campeonato Paulista de 2021, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram pelas quartas de final da Copa Libertadores e o jogo acabou empatado em 1 a 1. A partida foi disputada às 21h30 desta terça-feira, 10, no Estádio do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. O confronto foi marcado pelo equilíbrio entre as equipes, que alternaram momentos de domínio ao longo do jogo. No primeiro tempo, o Palmeiras teve o domínio, mas não conseguiu converter a superioridade em chances reais de gols. No começo do segundo tempo, o São Paulo voltou mais ligado e acabou marcado aos 10 minutos. Depois de fazer duas grandes defesas, Weverton não conseguiu pegar o chute de Luan, que abriu o placar para o Tricolor. A vantagem durou pouco, uma vez que Patrick De Paula cobrou uma falta e contou com uma falha do goleiro Tiago Volpi para empatar o jogo. Com o resultado, a definição da vaga ficou para o jogo da volta, que será disputado no Allianz Parque na próxima terça-feira, 17.