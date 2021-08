Ítalo Ferreira, Medina e Filipinho avançam direto e estão na 3ª fase da etapa do México

Algoz de Medina nas semifinais da Olimpíada, o japonês Kanoa Igarashi ficou em terceiro lugar em sua bateria, a primeira do dia, e vai ter que disputar a repescagem

Reprodução/Twitter/@italoferreira Ítalo Ferreira na etapa do México do Mundial de Surfe



Depois do ouro de Ítalo Ferreira nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, os brasileiros voltaram a dar show no Circuito Mundial de Surfe nesta terça-feira, 10. No retorno da competição, na etapa do México, a sétima da temporada, os principais representantes do Brasil se deram bem e avançaram direto à terceira fase, sem a necessidade de disputar a repescagem. Esses são os casos de Filipe Toledo, que ganhou a quarta bateria do dia, do próprio Ítalo e de Gabriel Medina, que ficaram em segundo lugar na quinta e na sexta baterias, respectivamente.

Medalha de ouro na Olimpíada, Ítalo encarou dois brasileiros na estreia. Convidado da etapa mexicana, Mateus Herdy levou a melhor, com somatório de 14,13 pontos, e também está classificado. Ítalo fez 13,93 e ficou logo atrás. Peterson Crisanto terminou com 13,03 e vai disputar a repescagem. Medina fez 10,13 pontos e terminou atrás de Jack Robinson, da Austrália, com 13,83, na sexta bateria. Os dois estão classificados e deixaram o mexicano Diego Cadena para a repescagem, com 7,90. Com mar pequeno, Filipinho fez a maior nota da bateria logo na sua primeira onda, com 6,83. Na terceira tentativa, fez 6,63 e assegurou a vitória sobre Jeremy Flores, da França, e Jhony Corzo, do México. O brasileiro somou 13,46 pontos contra 11,33 do francês, que também se classificou.

Algoz de Medina nas semifinais da Olimpíada, o japonês Kanoa Igarashi ficou em terceiro lugar em sua bateria, a primeira do dia, e vai ter que disputar a repescagem. Ele ficou atrás dos americanos Kelly Slater e Kolohe Andino. Na semana passada, Medina anunciou que não irá a próxima etapa do Circuito Mundial, no Taiti, porque ainda não se vacinou contra a Covid-19. Mesmo com a ausência, o bicampeão mundial já está garantido na etapa final da temporada, na Califórnia, que reunirá apenas os cinco primeiros colocados do ranking. Medina é o líder até aqui, com 46.720 pontos. Italo ocupa a segunda colocação, com 33.555.

*Com informações do Estadão Conteúdo