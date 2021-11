São Paulo e Vasco são ‘zoados’ após pergunta sobre Copa do Brasil no Enem; veja memes

A questão avaliava conhecimentos de análise combinatória, trazendo os escudos de 15 clubes brasileiros, com o número de títulos de cada um na Copa do Brasil

Reprodução Questão do Enem apontou os vencedores da Copa do Brasil



São Paulo e Vasco viraram alvos de provocações dos rivais devido a uma pergunta de matemática aplicada no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no último domingo, 28. A questão avaliava conhecimentos de análise combinatória, trazendo os escudos de 15 clubes brasileiros, com o número de títulos de cada um na Copa do Brasil – o aluno precisava montar um painel da CBF, seguindo critérios explicados no enunciado. A “zoeira”, porém, começou com o Tricolor, que não possui nenhuma taça do tradicional torneio, e se estendeu ao Gigante da Colina, que “caiu” no Enem – o clube carioca já foi rebaixado para a Série B em quatro oportunidades. Veja os memes abaixo.

Vasco caindo mais uma vez, agr no enem https://t.co/qCslhKDI2y — Thales Lucasˠ (@thscrf) November 29, 2021

a questão sobre a copa do brasil no enem só pra mostrar que o são paulo nunca foi campeão pic.twitter.com/JAFlJB3ifT — keila O+T (@samotzuyu) November 28, 2021

No ENEM caiu uma pergunta sobre copa do Brasil KKKKKKKKKKKKK Certeza que o cara que criou não é são Paulino 😂 pic.twitter.com/GBfcnsR7Di — Fiel Corinthians (@FielCurintia) November 29, 2021

Esse Enem serviu principalmente para mostrar a todos que o São Paulo não tem Copa do Brasil.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Realista (@RealistaConfuso) November 28, 2021