Arboleda volta a treinar no São Paulo após pedido de perdão e aval de Dorival

Decisão vem um dia após eqautoriano postar um vídeo com pedido de desculpas em suas redes sociais, no qual alegou depressão

Pouco mais de dois meses de seu sumiço, Arboleda voltou a treinar com os companheiros de São Paulo e se tornará opção para Dorival Júnior para o retorno das competições depois da Copa do Mundo. Um dia após postar um vídeo com pedido de desculpas em suas redes sociais, no qual alegou depressão, o defensor equatoriano recebeu o perdão de dirigentes e do treinador e trabalhou com todo o time.

“O São Paulo Futebol Clube comunica que o zagueiro Arboleda retomou as atividades com o elenco. O atleta cumpria desde o início de maio um cronograma de atividades individualizadas sob a supervisão de profissionais do clube, visando ao aprimoramento físico, após receber sanção financeira compatível com o número de dias em que esteve ausente de suas atividades profissionais”, oficializou o clube.

O dia foi de continuidade do processo de readequação física do elenco após período de curtas férias por causa da Copa do Mundo. Apesar de garantir a reintegração do zagueiro, Arboleda não apareceu entre as fotos das atividades divulgadas pelo clube. O São Paulo volta aos jogos oficiais somente no dia 22 de julho, na casa do Athletico-PR, no MorumBis.

Arboleda se reuniu com a diretoria, a comissão técnica e o grupo de jogadores no começo de semana, quando passou por diversas avaliações e mostrou-se para a reinserção à rotina da equipe. Na terça-feira, ainda fez um mea-culpa em seu Instagram para acabar de vez com o caso de indisciplina.

“Vim fazer esse vídeo aqui porque me sinto na necessidade de esclarecer muitas coisas. Primeiro, queria pedir desculpa para todos torcedores, para a diretoria, para meus companheiros, ao clube, que realmente sinto muito carinho, me abriu as portas quando eu praticamente não era ninguém. Confiou em mim, há 9 anos, eu me sinto na obrigação de esclarecer tudo isso”, postou o jogador na noite de terça-feira, explicando que enfrentava um momento de “depressão.”.

Carente de defensores, o clube avaliou a explicação e após os testes físicos em Arboleda, optou por conceder o perdão. “Diante desse contexto, e após avaliação dos aspectos disciplinares, humanos, profissionais e esportivos envolvidos, o São Paulo entende que a reintegração é a medida mais adequada neste momento.”