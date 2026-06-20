Rui Costa, executivo de futebol, é demitido do São Paulo

O São Paulo Futebol Clube anunciou neste sábado (20) a demissão de Rui costa, executivo de futebol que estava no cargo de 2021. “O clube agradece ao profissional pelos anos de dedicação e deseja êxitos na sequência de sua carreira.”. O anúncio foi feito por meio de uma publicação nas redes sociais do time sem muitas informações. Entretanto, há tempo Rui Costa estava ba berlinda e sofria pressão interna para que deixasse o cargo.

Ainda não há informações de quem será o substituto do dirigente.

Rui Costa já sofria cobranças pelo desempenho do São Paulo em campo e nos campeonatos. Em abril, torcedores foram ao CT da Barra Funda cobrar o desligamento do diretor-executivo após a derrota de 2 a 1 para o Vasco pelo Brasileirão. O presidente, Harry Massis, é outro que vem sendo alvo de críticas constantes

Com isso, o clube deve promover uma reformulação em seu departamento. A equipe já voltou aos treinos para a intertemporada e o primeiro jogo após a Copa do Mundo será contra o Athletico-PR, em 22 de julho, no MorumBis.

A crise que afeta os bastidores do clube também é refletida no campo. O dirigente passou a sofrer ainda mais pressão desde a demissão do treinador Hernán Crespo. Roger Machado chegou para o seu lugar e sofreu com a oscilação da equipe na temporada.

A queda de rendimento no Brasileiro com a transição no comando do futebol (o São Paulo deixou de ser líder e agora ocupa o oitavo lugar) foi minando o trabalho do treinador gaúcho que acabou sendo demitido com a eliminação na Copa do Brasil para o Juventude.

Dorival Júnior, atual treinador, tem a missão de recuperar a equipe no Nacional em meio ao clima turbulento que domina os corredores do MorumBis.

*Com informações do Estadão Conteúdo