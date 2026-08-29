São Paulo bate Bragantino, volta a vencer no Brasileiro após 10 jogos e finda drama de Dorival

Do total de jogos do agora extinto jejum, oito foram sob o comando do técnico Dorival Júnior

O São Paulo encerrou um período de 10 jogos sem vitória no Brasileirão ao superar o Red Bull Bragantino por 2 a 1 neste sábado, no MorumBis. Luciano e o jovem Gustavo Santana, de 20 anos, substituto de Calleri, fizeram os gols que trouxeram alívio aos são-paulinos na 25ª rodada do campeonato.

Do total de jogos do agora extinto jejum, oito foram sob o comando do técnico Dorival Júnior. Os outro dois, um empate por 2 a 2 com o Bahia e a derrota por 3 a 2 para o Corinthians, integraram a reta final de seu antecessor, Roger Machado, demitido após eliminação para o Juventude na Copa do Brasil.

Dorival, portanto, ainda não havia vencido um duelo nacional desde que chegou ao clube do Morumbi. Se somada sua passagem pelo Corinthians, eram 16 jogos sem vencer uma equipe brasileira Até então, as únicas vitórias dele pelo São Paulo haviam sido na Copa Sul-Americana, contra o boliviano Bolívar e o uruguaio Boston River. O primeiro triunfo no Brasileirão levou o time ao provisório 11º lugar, com 30 pontos, apenas dois atrás do rival Corinthians, que tem 32 e enfrenta o Santos em Itaquera, neste domingo.

Dedicado a colocar fim ao jejum, o treinador tricolor decidiu mudar o esquema que vinha utilizando e escalou o São Paulo com uma linha de três na zaga, formada por Domingos Duarte, Arboleda e Sabino. No ataque, Gustavo Santana ganhou uma chance como titular, já que Calleri não se recuperou totalmente da entorse no tornozelo sofrida na derrota para a Chapecoense, há uma semana, e começou no banco.

Bem postado na defesa, o time tricolor preferia o lado esquerdo para tentar avançar, até porque o apoio de Iago pela lateral era mais frequente que o de Buta, mais conservador na direita e um pouco atrapalhado quando se aventurava com a bola nos pés.

Mesmo sem exibir poderio ofensivo, o São Paulo conseguiu abrir o placar ainda aos 12 minutos, graças a um pênalti cometido por Pedro Henrique em Luciano e marcado após revisão de Anderson Daronco no VAR. Luciano bateu e converteu.

Ter a vantagem no placar não serviu para deixar os são-paulinos mais confortáveis em campo. Faltava confiança ao time de Dorival, que viu o Bragantino dominar a posse de bola e recuou as linhas para se proteger.

No fim das contas, pouco foi agredido, fez incursões pontuais ao ataque e ainda ampliou o placar com gol de Gustavo Santana, atento para aproveitar a sobra após cobrança escanteio dentro da área e marcar pela primeira vez como profissional.

O São Paulo voltou para o segundo tempo pressionando o adversário, com Marcos Antônio e Artur bastantes participativos e se movimentando para abrir espaços. Os dois, contudo, pecaram em finalizações que poderiam ter sido melhor executadas para levar maior perigo ao time do interino.

Até pouco mais da segunda metade da etapa final, os donos da casa mal foram incomodados no campo de defesa. O Bragantino passou a ter mais presença ofensiva nos 15 minutos finais, ainda que desordenada.

Cruzamentos na área eram a aposta dos comandados de Vagner Mancini. Quando conseguiram trocar passes, diminuíram o placar com Fernando, após boa trama. O auxiliar chegou a erguer a bandeirinha, mas o VAR validou o gol.

Desde os 30 minutos de jogo, o impedimento semiautomático não estava funcionando por causa de uma falha, por isso o lance foi analisado pelos profissionais da arbitragem de vídeo com o traçar de linhas, procedimento utilizado antes da chegada da nova tecnologia.