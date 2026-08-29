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São Paulo bate Bragantino, volta a vencer no Brasileiro após 10 jogos e finda drama de Dorival

Do total de jogos do agora extinto jejum, oito foram sob o comando do técnico Dorival Júnior

Estadão Conteúdo

Dorival Júnior, técnico do São Paulo, durante partida contra a Chapecoense, na Arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro
Dorival Júnior, técnico do São Paulo, durante partida contra a Chapecoense, na Arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro LIAMARA POLLI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O São Paulo encerrou um período de 10 jogos sem vitória no Brasileirão ao superar o Red Bull Bragantino por 2 a 1 neste sábado, no MorumBis. Luciano e o jovem Gustavo Santana, de 20 anos, substituto de Calleri, fizeram os gols que trouxeram alívio aos são-paulinos na 25ª rodada do campeonato.

Do total de jogos do agora extinto jejum, oito foram sob o comando do técnico Dorival Júnior. Os outro dois, um empate por 2 a 2 com o Bahia e a derrota por 3 a 2 para o Corinthians, integraram a reta final de seu antecessor, Roger Machado, demitido após eliminação para o Juventude na Copa do Brasil.

Dorival, portanto, ainda não havia vencido um duelo nacional desde que chegou ao clube do Morumbi. Se somada sua passagem pelo Corinthians, eram 16 jogos sem vencer uma equipe brasileira Até então, as únicas vitórias dele pelo São Paulo haviam sido na Copa Sul-Americana, contra o boliviano Bolívar e o uruguaio Boston River. O primeiro triunfo no Brasileirão levou o time ao provisório 11º lugar, com 30 pontos, apenas dois atrás do rival Corinthians, que tem 32 e enfrenta o Santos em Itaquera, neste domingo.

Dedicado a colocar fim ao jejum, o treinador tricolor decidiu mudar o esquema que vinha utilizando e escalou o São Paulo com uma linha de três na zaga, formada por Domingos Duarte, Arboleda e Sabino. No ataque, Gustavo Santana ganhou uma chance como titular, já que Calleri não se recuperou totalmente da entorse no tornozelo sofrida na derrota para a Chapecoense, há uma semana, e começou no banco.

Bem postado na defesa, o time tricolor preferia o lado esquerdo para tentar avançar, até porque o apoio de Iago pela lateral era mais frequente que o de Buta, mais conservador na direita e um pouco atrapalhado quando se aventurava com a bola nos pés.

Mesmo sem exibir poderio ofensivo, o São Paulo conseguiu abrir o placar ainda aos 12 minutos, graças a um pênalti cometido por Pedro Henrique em Luciano e marcado após revisão de Anderson Daronco no VAR. Luciano bateu e converteu.

Ter a vantagem no placar não serviu para deixar os são-paulinos mais confortáveis em campo. Faltava confiança ao time de Dorival, que viu o Bragantino dominar a posse de bola e recuou as linhas para se proteger.

No fim das contas, pouco foi agredido, fez incursões pontuais ao ataque e ainda ampliou o placar com gol de Gustavo Santana, atento para aproveitar a sobra após cobrança escanteio dentro da área e marcar pela primeira vez como profissional.

O São Paulo voltou para o segundo tempo pressionando o adversário, com Marcos Antônio e Artur bastantes participativos e se movimentando para abrir espaços. Os dois, contudo, pecaram em finalizações que poderiam ter sido melhor executadas para levar maior perigo ao time do interino.

Até pouco mais da segunda metade da etapa final, os donos da casa mal foram incomodados no campo de defesa. O Bragantino passou a ter mais presença ofensiva nos 15 minutos finais, ainda que desordenada.

Cruzamentos na área eram a aposta dos comandados de Vagner Mancini. Quando conseguiram trocar passes, diminuíram o placar com Fernando, após boa trama. O auxiliar chegou a erguer a bandeirinha, mas o VAR validou o gol.

Desde os 30 minutos de jogo, o impedimento semiautomático não estava funcionando por causa de uma falha, por isso o lance foi analisado pelos profissionais da arbitragem de vídeo com o traçar de linhas, procedimento utilizado antes da chegada da nova tecnologia.

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O São Paulo venceu o Atletico por 2 a 1, neste sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro. O duelo, que teve Luciano e André Silva marcando para o Tricolor e Julimar para o Furacão, foi disputado no Morumbis pela 33ª rodada do Brasileirão. Em um primeiro tempo pobre de oportunidades, as equipes passaram longe de levar perigo às metas adversárias. O mandante, mais incisivo, tinha em Lucas Moura sua principal válvula de escape no setor ofensivo. A etapa final já foi mais quente, com os dois times chegando e marcando. Luciano abriu o placar para o São Paulo, mas viu Julimar empatar pouco depois. Já nos minutos finais, André Silva marcou de cabeça e deu números finais ao jogo. Com o resultado, o Athletico se mantém em 18º, com 34 pontos, e fica a três de deixar a zona do rebaixamento. O São Paulo fica em 6º, a dois pontos do G4. Situação na tabela Não seria exagero dizer que o Athletico foi desesperado para o Morumbis. A equipe paranaense, afinal, está na zona do rebaixamento e viu o Juventude, adversário direto, vencer o Bahia e abrir vantagem de dois pontos para o Z4. O São Paulo, por sua vez, entrou em campo com ambições diferentes. Praticamente já assegurado na pré-Libertadores de 2025, o Tricolor chegou à rodada ciente de que poderia se aproximar da briga por uma vaga direta na fase de grupos do torneio continental. Desfalques pesados Pelo lado do São Paulo, o técnico Luís Zubeldía definiu a escalação com as ausências já sabidas de Wellington e Arboleda. O lateral-esquerdo se recupera de edema na coxa esquerda, enquanto o zagueiro teve trauma na perna direita. Assim, na linha defensiva, Sabino e Ruan Tressoldi ganham oportunidade no que pode ser um trio de zaga tricolor. Mais à frente, Ferreirinha ganhou chance e ocupou o lado esquerdo do ataque, próximo de Luciano, Lucas Moura e Calleri. Lucas é “oásis” Em um primeiro tempo muito fraco no Morumbis, o atacante Lucas Moura foi uma espécie de alento aos tricolores presentes no estádio. A equipe, afinal, só conseguiu levar perigo nas jogadas sob influência do camisa 7, que ocupou a ponta direita. O Athletico, que não conseguia sair de trás, se limitou a ficar postado e defender sua área. E por essa ótica, a proposta funcionou, já que Mycael precisou trabalhar em somente um momento dos 45 minutos iniciais. O 10 que também é 9! Artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Luciano mostrou mais uma vez seu oportunismo neste sábado (9). No começo do segundo tempo, mais uma vez em jogada que surgiu com Lucas Moura, o camisa 10 abriu o placar para o Tricolor. Lucas recebeu pelo lado direito do ataque e tentou jogada de mano a mano. Na sequência, ele mirou cruzamento para a entrada da pequena área e encontrou Luciano, que testou no canto e superou o goleiro Mycael. Três gols nos últimos três jogos Julimar deu sequência à série artilheira que viveu nos últimos dois jogos, quando marcou diante de Cruzeiro e Vitória. Aos 23 minutos, ele subiu sozinho e marcou o gol de empate do Athletico após escanteio bem batido por Bruno Zapelli. De volta! O jogo também ficou marcado pelo reencontro da torcida do São Paulo com o volante Alisson. Ele foi chamado pelo técnico Luís Zubeldía aos 33 minutos do segundo tempo e foi recebido ovacionado pelas arquibancadas do Morumbis. Alisson ficou afastado dos gramados por quatro meses, após sofrer uma fratura no tornozelo em um duelo contra o Grêmio, no dia 17 de julho, que exigiu cirurgia. Foram 114 dias desde sua última partida. Toca no...André Silva! Calleri, que não marca há três meses em jogos de Campeonato Brasileiro, viveu mais uma noite para se esquecer no Morumbis. O argentino perdeu duas oportunidades claras de gol e foi substituído por André Silva, que anotou o gol da vitória são-paulina. A jogada começou em lançamento excelente de Liziero, que encontrou Jamal Lewis em velocidade. O lateral ajeitou de cabeça para o meio e encontrou André Silva, que chegou de carrinho e bateu para o gol de Mycael. São Paulo Futebol Clube São Paulo x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e transmissão São Paulo e Bragantino se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (29), às 20h, no Morumbi; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão
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