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São Paulo x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

São Paulo e Bragantino se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (29), às 20h, no Morumbi; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

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O São Paulo venceu o Atletico por 2 a 1, neste sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro. O duelo, que teve Luciano e André Silva marcando para o Tricolor e Julimar para o Furacão, foi disputado no Morumbis pela 33ª rodada do Brasileirão. Em um primeiro tempo pobre de oportunidades, as equipes passaram longe de levar perigo às metas adversárias. O mandante, mais incisivo, tinha em Lucas Moura sua principal válvula de escape no setor ofensivo. A etapa final já foi mais quente, com os dois times chegando e marcando. Luciano abriu o placar para o São Paulo, mas viu Julimar empatar pouco depois. Já nos minutos finais, André Silva marcou de cabeça e deu números finais ao jogo. Com o resultado, o Athletico se mantém em 18º, com 34 pontos, e fica a três de deixar a zona do rebaixamento. O São Paulo fica em 6º, a dois pontos do G4. Situação na tabela Não seria exagero dizer que o Athletico foi desesperado para o Morumbis. A equipe paranaense, afinal, está na zona do rebaixamento e viu o Juventude, adversário direto, vencer o Bahia e abrir vantagem de dois pontos para o Z4. O São Paulo, por sua vez, entrou em campo com ambições diferentes. Praticamente já assegurado na pré-Libertadores de 2025, o Tricolor chegou à rodada ciente de que poderia se aproximar da briga por uma vaga direta na fase de grupos do torneio continental. Desfalques pesados Pelo lado do São Paulo, o técnico Luís Zubeldía definiu a escalação com as ausências já sabidas de Wellington e Arboleda. O lateral-esquerdo se recupera de edema na coxa esquerda, enquanto o zagueiro teve trauma na perna direita. Assim, na linha defensiva, Sabino e Ruan Tressoldi ganham oportunidade no que pode ser um trio de zaga tricolor. Mais à frente, Ferreirinha ganhou chance e ocupou o lado esquerdo do ataque, próximo de Luciano, Lucas Moura e Calleri. Lucas é “oásis” Em um primeiro tempo muito fraco no Morumbis, o atacante Lucas Moura foi uma espécie de alento aos tricolores presentes no estádio. A equipe, afinal, só conseguiu levar perigo nas jogadas sob influência do camisa 7, que ocupou a ponta direita. O Athletico, que não conseguia sair de trás, se limitou a ficar postado e defender sua área. E por essa ótica, a proposta funcionou, já que Mycael precisou trabalhar em somente um momento dos 45 minutos iniciais. O 10 que também é 9! Artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Luciano mostrou mais uma vez seu oportunismo neste sábado (9). No começo do segundo tempo, mais uma vez em jogada que surgiu com Lucas Moura, o camisa 10 abriu o placar para o Tricolor. Lucas recebeu pelo lado direito do ataque e tentou jogada de mano a mano. Na sequência, ele mirou cruzamento para a entrada da pequena área e encontrou Luciano, que testou no canto e superou o goleiro Mycael. Três gols nos últimos três jogos Julimar deu sequência à série artilheira que viveu nos últimos dois jogos, quando marcou diante de Cruzeiro e Vitória. Aos 23 minutos, ele subiu sozinho e marcou o gol de empate do Athletico após escanteio bem batido por Bruno Zapelli. De volta! O jogo também ficou marcado pelo reencontro da torcida do São Paulo com o volante Alisson. Ele foi chamado pelo técnico Luís Zubeldía aos 33 minutos do segundo tempo e foi recebido ovacionado pelas arquibancadas do Morumbis. Alisson ficou afastado dos gramados por quatro meses, após sofrer uma fratura no tornozelo em um duelo contra o Grêmio, no dia 17 de julho, que exigiu cirurgia. Foram 114 dias desde sua última partida. Toca no...André Silva! Calleri, que não marca há três meses em jogos de Campeonato Brasileiro, viveu mais uma noite para se esquecer no Morumbis. O argentino perdeu duas oportunidades claras de gol e foi substituído por André Silva, que anotou o gol da vitória são-paulina. A jogada começou em lançamento excelente de Liziero, que encontrou Jamal Lewis em velocidade. O lateral ajeitou de cabeça para o meio e encontrou André Silva, que chegou de carrinho e bateu para o gol de Mycael.
BRASILEIRO A 2024, SAO PAULO X ATHLETICO-PR MARCO MIATELO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

São Paulo e Bragantino se enfrentam neste sábado (29), às 20h, no Morumbi, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 25ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O São Paulo chega para a partida pressionado, está na 13ª posição com 27 pontos, três a mais que o Mirassol, que abre o Z-4. O time paulista não vence a 10 jogos. A última vitória foi em abril, quando derrotou o Mirassol por 1 a 0. Desde que o campeonato voltou da pausa para Copa do Mundo, o São Paulo soma três derrotas e dois empates.

Já o Bragantino aparece em 7ª lugar, soma 35 pontos e busca segunda vitória seguida depois de voltar a triunfar na rododada passada.

Onde assistir São Paulo x Bragantino ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 19h.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pelo sportv e do Premiere.

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