São Paulo x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

São Paulo e Bragantino se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (29), às 20h, no Morumbi; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

São Paulo e Bragantino se enfrentam neste sábado (29), às 20h, no Morumbi, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 25ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O São Paulo chega para a partida pressionado, está na 13ª posição com 27 pontos, três a mais que o Mirassol, que abre o Z-4. O time paulista não vence a 10 jogos. A última vitória foi em abril, quando derrotou o Mirassol por 1 a 0. Desde que o campeonato voltou da pausa para Copa do Mundo, o São Paulo soma três derrotas e dois empates.

Já o Bragantino aparece em 7ª lugar, soma 35 pontos e busca segunda vitória seguida depois de voltar a triunfar na rododada passada.

Onde assistir São Paulo x Bragantino ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 19h.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pelo sportv e do Premiere.