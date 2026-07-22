São Paulo x Athletico-PR: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times voltam a campo depois da retomada do campeonato, paralisado por conta da Copa do Mundo, que terminou no dia 19 de junho.

A equipe de Dorival Júnior, tenta se recuperar na competição. Atual 8º colocado, a equipe quer voltar ao G4 da competição depois de perder espaço em decorrência dos resoltados negativos. Soma cinco jogos sem vencer. A última vitória foi no dia 25/04, quando derrotou o Mirassol por 1 a 0.

Já o Athletico-PR, atual quinto colocado, quer entrar no G4. Vem de três jogos sem perder.

Confira à transmissão da Jovem Pan