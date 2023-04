Rogério Ceni não é mais o treinador do São Paulo; Dorival Júnior está na mira do clube

Além do comandante, também deixam o clube os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni deixou o São Paulo sem conquistar uma taça



O São Paulo anunciou na tarde desta quarta-feira, 19, a demissão de Rogério Ceni. Em comunicado, o Tricolor agradeceu os serviços prestados pelo ídolo durante os 18 meses de trabalho em sua segunda passagem como técnico. Além do comandante, também deixam o clube os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto. A decisão foi tomada após uma reunião entre dirigentes são-paulinos e o treinador. Mesmo com a vitória sobre o Puerto Cabello (Venezuela), pela Copa Sul-Americana, Ceni não resistiu aos maus resultados da equipe. Contratado em 2021, o ex-goleiro evitou a queda para a 2ª divisão do Brasileiro. Na temporada seguinte, levou o time às finais de Paulista e Sul-Americana, mas amargou derrotas nas decisões e ficou sem a vaga na Libertadores de 2023. Já neste ano, lamentou a queda precoce no Estadual, contra o Água Santa, pelas quartas de final. Fora a falta de títulos, Ceni passou a ficar mais pressionado nas últimas semanas devido ao atrito com o atacante Marcos Paulo e a cobrança da Torcida Independente por sua saída.

Agora, a diretoria do São Paulo tenta encontrar um substituto para Ceni até o próximo sábado, 22, quando o time volta a campo para enfrentar o Coritiba, no Morumbi, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o jornalista Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, o técnico Dorival Júnior é o favorito para ocupar o posto e, inclusive, já foi procurado por diretores são-paulinos. Sem clube desde o final passado, quando não teve seu contrato renovado com o Flamengo, o profissional conquistou taças importantes no Rubro-Negro, como a Libertadores da América e Copa do Brasil. Dorival, aliás, já comandou o Tricolor paulista em sua carreira, entre 2017 e 2018. Na ocasião, ele também deixou o Morumbi sem erguer troféus. Enquanto define seu futuro, o São Paulo terá o assessor técnico Milton Cruz comandando as atividades com a equipe principal.

Leia a nota do São Paulo na íntegra

O São Paulo Futebol Clube anuncia a saída de Rogério Ceni da função de treinador nesta quarta (19). Também deixam suas funções os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto. O Clube agradece aos profissionais pela dedicação de todos durante o período de quase 18 meses de trabalho nesta passagem que trouxe dois vice-campeonatos como resultados esportivos mais relevantes. O São Paulo Futebol Clube destaca que está sempre de portas abertas para o ídolo Rogério Ceni, embora os caminhos profissionais sigam direções diferentes no momento.