Arboleda cobra vitória na estreia do Brasileirão: ‘São Paulo precisa de títulos’

Zagueiro acredita que resultado positivo é essencial para que time comece bem o campeonato

Divulgação Arboleda em um dos treinos realizados pelo São Paulo no CT de Cotia



Depois da eliminação traumática para o Mirassol no Campeonato Paulista, o São Paulo estreia no Brasileirão neste domingo, contra o Goiás, em Goiânia. Para Arboleda, o time precisa começar a competição com o pé direito, já que uma vitória pode dar a confiança necessária para os próximos jogos. O zagueiro admite que a falta de troféus incomoda o elenco, e admite que a fase não é boa.

“A verdade é que o São Paulo precisa de títulos, né? O Brasileirão é difícil, tem muitos times que jogam bem, mas acho que o São Paulo está trabalhando para isso. Lamentavelmente vem de uma fase que não gostamos, que foi ruim para nós. Futebol é assim, agora temos a oportunidade de disputar um novo campeonato”, disse. O último título do São Paulo foi em 2012, a Copa Sul-Americana, diante do Tigres-ARG.

A vitória na estreia seria positiva também para que o torcedor deixe para trás a queda nas quartas de final do Estadual. “Doeu muito (a eliminação). Acho que tanto o torcedor como o jogador ainda está sentindo muito. Agora temos pela frente o Brasileiro. Pode ter certeza que vamos dar a vida”, projetou o defensor equatoriano.

Mesmo ansioso para reencontrar o caminho das conquistas, ele pediu cautela ao elenco são-paulino. “Mais do que nunca a gente tem que ter muito cuidado, trabalhar muito para conseguir o objetivo que é o título.”

* Com Estadão Conteúdo