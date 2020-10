Flamengo x São Paulo: Veja comparativo entre os atacantes Pedro e Brenner

Rubro-Negro e Tricolor se enfrentam pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão

Montagem sobre fotos/Reprodução/SPFC/Flamengo Pedro e Brenner são os jogadores mais efetivos do Brasil



Flamengo e São Paulo se enfrentam no próximo domingo, 1º, a partir das 16 horas (de Brasília), no Maracanã, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo colocará frente a frente os dois atacantes mais efetivos do futebol brasileiro. Pedro, do Rubro-Negro, e Brenner, do Tricolor paulista, vivem fases parecidas e são os jogadores que menos precisam de minutos em campo para balançar as redes dos adversários. Mas, afinal, quem é o mais decisivo?

Brenner, de apenas 20 anos de idade, é o mais efetivo. O jovem são-paulino soma 13 gols marcados em 22 partidas e 1159 minutos disputadas neste ano. Na média, o atacante do São Paulo precisa de apenas 89 minutos para marcar, menos de uma partida completa. Pedro, por sua vez, anotou mais tentos – foram 17. Ainda assim, o centroavante do Flamengo precisou de 34 confrontos e 1701 minutos, registrando uma média de um gol a cada 100 minutos em campo – os dados não consideram os acréscimos.

O atacante revelado pelo São Paulo, inclusive, vive um momento fantástico. Na Copa do Brasil, ele foi crucial para a classificação do time comandado por Fernando Diniz, quando marcou quatro vezes em duas partidas contra o Fortaleza. Em seguida, o camisa 30 fez mais dois gols para o Tricolor na derrota por 3 a 2 sobre o Lanús, pela Sul-Americana – a volta está marcada para a próxima quarta-feira, 4. O são-paulino, no entanto, não vence o duelo com Pedro quando o assunto é Brasileirão. Veja os números da dupla abaixo.

O embate entre Flamengo e São Paulo é uma disputa pelas primeiras posições do Brasileirão. O Rubro-Negro é o segundo colocado e soma 35 pontos, perdendo no critério de desempate para o líder Internacional. O São Paulo, por sua vez, está na quinta posição com 27 pontos, mas tem três partidas atrasadas.

Comparativo Pedro x Brenner no Brasileirão:

Jogos: Pedro 16 x 10 Brenner

Gols: Pedro 9 x 4 Brenner

Minutos para marcar: Pedro 103 x 132 Brenner

Média de Finalizações por jogo: Pedro 1.9 x 1.6 Brenner

Assistências: Pedro 0 x 1 Brenner