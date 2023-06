Beraldo sofre lesão no tornozelo e deve desfalcar São Paulo nos clássicos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil

Jovem foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Lucas Beraldo, zagueiro do São Paulo, durante partida no Morumbi



O torcedor do São Paulo recebeu uma péssima notícia nesta quinta-feira, 29. Um dos destaques do time na temporada, o zagueiro Lucas Beraldo foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, sofrida no treinamento desta quarta-feira, 28. Segundo o Tricolor, o jovem está em tratamento no Reffis, mas não tem prazo para voltar aos gramados. Peça-chave no esquema de Dorival Júnior, o jovem, desta forma, vira dúvida para os duelos importantíssimos diante do Palmeiras, válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida de ida está marcada para esta quarta-feira, 5, no Morumbi. Já o embate derrareiro acontece no dia 13 de julho, no Allianz Parque. Na equipe profissional desde a temporada passada, Beraldo já soma 30 partidas com a camisa são-paulina, sendo 26 somente em 2023.

A boa novidade para os são-paulinos ficou por conta de Pablo Maia, meio-campista que precisou ser substituído do duelo contra o Tigre (Argentina), na última terça-feira, por causa de dores no tornozelo. Após ficar de fora das atividades na tarde de ontem, o volante participou normalmente do treino desta quinta-feira. O jovem revelado em Cotia, assim, deve ficar à disposição do Tricolor para o jogo contra o Fluminense, neste sábado, 1º, no Morumbi, pelo Brasileirão. Outra notícia positiva trata-se do lateral esquerdo Welington, que também participou da atividade do começo ao fim. Fora do São Paulo desde março, o ala está recuperado de uma contusão no tornozelo.