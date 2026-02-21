Bragantino x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Paulista

Bragantino e São Paulo se enfrentam neste sábado (21), em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h30 (de Brasília), com narração de Gabriel Dias, comentários de Bruno Prado e reportagem de Giovanni Chacon e Guilherme Silva no YouTube.

