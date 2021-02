Bruno Rodrigues, atacante da Ponte Preta, é o novo reforço do São Paulo

Jogador de 23 anos chega por empréstimo e com opção de compra

Reprodução Bruno Rodrigues chega ao São Paulo por empréstimo



O atacante Bruno Rodrigues, de 23 anos, assinou com o São Paulo e é o novo reforço do Tricolor Paulista. Atualmente na Ponte Preta, o atleta chega por empréstimo com opção de compra. Segundo informações do jornalista da Jovem Pan, Giovanni Chacon. O atleta está no time do interior desde o ano passado e fez um bom Campeonato Paulista 2020 pela equipe. Em 14 jogos, Bruno marcou 4 gols. Na Copa do Brasil participou de quatro jogos, mas não balançou as redes. Na atual 2020 do Campeonato Brasileiro Série B foram 11 gols e 12 assistências. Antes de chegar à Ponte, Bruno teve passagens pelo Paraná, Athletico-PR, Doxa Katokopia FC (no Chipre) e Joinville.