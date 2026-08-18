São Paulo x Bolívar: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta terça-feira (18) pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

São Paulo e Bolívar se enfrentam nesta terça-feira (18), às 21h30, no Morumbis, em partida válida pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O primeiro jogo aconteceu no último dia 11, em La Paz, na Bolívia e terminou em 1 x 1. Com esse resultado, quem vencer se classifica às quartas de final. Caso a partida termine empatada, a disputa irá para os pênaltis.

Onde assistir São Paulo x Bolívar ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SBT, pela Espn e pelo Disney+.