Calleri tem lesão confirmada e vira desfalque para o São Paulo no Paulista

Atacante se machucou na derrota para o São Bernardo no final de semana

RÔMULO MAGALHÃES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Calleri deve ficar, ao menos, quatro semanas fora dos gramados



O centroavante Calleri virou o mais novo problema do técnico Rogério Ceni para o restante do Campeonato Paulista. Um exame constatou lesão nos ligamentos do tornozelo direito e a previsão de recuperação é de, pelo menos, quatro semanas. Ele se machucou na derrota do último sábado para o São Bernardo por 1 a 0. O tempo de recuperação tiraria o atacante das fases decisivas do Estadual. Caso o SPFC avance até a final, Calleri poderia retornar para as decisões. Classificado para as quartas de final, o São Paulo volta a campo pelo Paulista no final de semana, quando encerra a fase de grupos enfrentando o Botafogo em Ribeirão Preto. Para esta partida, o técnico Rogério Ceni vai ter problemas. Além de Calleri, o treinador não poderá contar com Erison, também contundido. A solução mais uma vez deverá ser a improvisação de Galoppo no comando do ataque. Líder do Grupo B com 20 pontos, a equipe do Morumbi tem a mesma pontuação que o Água Santa. O time aparece no topo da chave por ter um melhor saldo de gols (11 a 3) e também contabilizar mais gols marcados (20 a 12).

*Com informações do Estadão Conteúdo