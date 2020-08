CBF altera jogo do São Paulo no Brasileirão por calendário da Libertadores

Partida contra o Ahtletico Paranaense, válida pela 11ª rodada, passa de 20 de setembro para 26 de agosto

Divulgação São Paulo jogará a Libertadores e o Brasileirão simultaneamente



O jogo entre São Paulo e Athletico Paranaense, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, antes marcado para 20 de setembro, foi antecipado pela CBF para 26 de agosto. A mudança foi feita por causa da nova programação da Libertadores. Com as alterações feitas na competição sul-americana, o São Paulo recebe o River Plate em 17 de setembro, no Morumbi, e viaja para o Equador, onde terá pela frente a LDU, no dia 22.

Sem o adiamento da partida contra o time paranaense, o Tricolor teria que entrar em campo três vezes em seis dias – o que não seria possível, já que é necessário cumprir o tempo mínimo entre um compromisso e outro. O time ainda não sabe quando vai enfrentar o Goiás, jogo da primeira rodada adiado em razão dos casos de covid-19 na equipe esmeraldina. A próxima semana será livre para as demais equipes que disputam o Brasileirão.

Para o jogo desta quinta-feira, contra o Bahia, Hernanes e Vitor Bueno, que se recuperam de uma lombalgia e um edema na coxa esquerda, respectivamente, treinaram normalmente nesta terça-feira, e ainda não estão confirmados para a partida. Tréllez, que também teve uma lombalgia, estará liberado, mas Toró, com uma lesão muscular e Rojas, seguem em tratamento. A provável escalação de Fernando Diniz deve ter Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes e Daniel Alves; Paulinho Boia e Pablo.

Outras alterações

O jogo entre Flamengo e Goiás, antes agendado para 20 de setembro, também não deve acontecer na data programada por conta da Libertadores. O confronto ainda não ganhou uma nova agenda.

* Com Estadão Conteúdo