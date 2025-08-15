Com dívida próxima a R$ 1 bilhão, São Paulo ainda não gastou com contratações em 2025

Em campo, o Tricolor paulista tem conseguido responder após à chegada de Hernán Crespo, se aproximando da briga pela Libertadores no Brasileirão e soma cinco vitórias consecutivas na competição

Depois de registrar um déficit de R$ 287 milhões em 2024, e o ver o valor da dívida total subir para R$ 968,2 milhões, o São Paulo adotou uma postura diferente no mercado nesta temporada: apostar em jogadores livres ou sem custo para suas contratações. Essa estratégia faz com que o clube não tenha que arcar com valores do tipo para reforçar seu elenco neste ano. O cálculo não considera luvas e os salários oferecidos a cada novo reforço. Desde o fim da última temporada, o São Paulo anunciou a chegada de Oscar (ex-Shanghai Port), Wendell (ex-Porto), Juan Dinenno (ex-Cruzeiro), Cédric Soares (ex-Arsenal) e Enzo Díaz (emprestado pelo River Plate). Além disso, Rafael Tolói, ex-São Paulo e Atalanta, já realizou exames médicos e é mais um atleta próximo de ser anunciado pelo time tricolor.

Todos os demais clubes da Série A tiveram de arcar com ao menos uma contratação nesta temporada. É o caso do Corinthians, que também sofre com uma dívida bilionária e pouco se reforçou para 2025. Cacá, que estava emprestado pelo Tokushima Vortis, foi comprado de forma definitiva no início deste ano, por R$ 24 milhões. Além dele, Hugo Souza foi adquirido de forma definitiva junto ao Flamengo após período de empréstimos. Em campo, o São Paulo tem conseguido responder após a chegada de Hernán Crespo. No Campeonato Brasileiro, o clube se aproximou da briga pela Libertadores e soma cinco vitórias consecutivas, enquanto decide no Morumbi, na próxima semana, a vaga às quartas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional.

O único tropeço após o Mundial de Clubes se deu na eliminação diante do Athletico-PR pela Copa do Brasil. A eliminação, que não estava prevista pelo clube no orçamento para esta temporada, fez o São Paulo deixar de ganhar R$ 4,7 milhões com a classificação às quartas de final. A estratégia no mercado de transferências se justifica ainda mais por esse resultado financeiro negativo. As metas esportivas são estipuladas no orçamento do clube para determinado ano fiscal. Em geral, são menos ousadas em relação às reais ambições da equipe para a temporada, mas servem para limitar os gastos da gestão no ano e, consequentemente, evitar que falte dinheiro para arcar com reforços, dívidas, folhas salariais, entre outros pontos.

Para 2025, a gestão de Julio Casares estabeleceu as mesmas metas do último ano. Na última temporada, no entanto, o clube só deixou de alcançar a final do Campeonato Paulista, já que ficou na ‘nota de corte’ dos demais pontos no planejamento orçamentário. Já em 2024, somando Estadual e Copa do Brasil, o prejuízo já chega à casa dos R$ 6,2 milhões – o vice-campeonato Estadual renderia um bônus de R$ 1,5 milhão aos cofres.

As eliminações precoces, no entanto, não afetam somente o valor das premiações. Ao deixar de chegar à decisão do Campeonato Paulista e às quartas de final da Copa do Brasil, o clube deixa de somar uma renda referente à bilheteria nestas duas partidas, que seriam disputadas no Morumbi. Na última temporada, por exemplo, o São Paulo somou R$ 2,8 milhões com a renda líquida do duelo de ida das quartas de final, diante do Atlético-MG.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias