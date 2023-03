Conflito entre Rogério Ceni e Marcos Paulo aumenta crise no São Paulo; entenda

Além de amargar a eliminação precoce no Paulista e ter que reformular o departamento médico, a diretoria são-paulina está lidando com um atrito entre treinador e jogador

Montagem sobre fotos/Reprodução/Marcello Zambrana/Agif/Estadão Conteúdo/Instagram/@mpcosta09 Rogério Ceni entrou em conflito com Marcos Paulo no São Paulo



O São Paulo está passando por sua primeira crise na temporada 2023. Além de amargar a eliminação precoce no Campeonato Paulista e ter que reformular o departamento médico devido ao alto número de lesionados, a diretoria são-paulina está lidando com um atrito entre Rogério Ceni e Marcos Paulo. Tudo começou após o atacante usar sua conta no Instagram, depois da queda para o Água Santa, com uma mensagem enigmática. “Hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa”, escreveu o jogador, que também curtiu comentários críticos ao treinador. Na reapresentação do grupo ao CT da Barra Funda, na última quarta-feira, o técnico cobrou o jovem de maneira firme na presença dos demais companheiros. Acuado, o atleta ficou sem reação e pediu desculpas. De acordo com informações do jornalista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, parte do elenco não gostou do utilizado pelo comandante na abordagem e reclamou com a cúpula do Tricolor.

Em meio ao atrito, o presidente Julio Casares e outros dirigentes devem fazer uma reunião para colocar “panos quentes”. A saída de um dos envolvidos no entrevero, entretanto, não está descartada. Emprestado pelo Atlético de Madrid ao São Paulo no início desta temporada, Marcos Paulo entrou em campo apenas cinco vezes e ainda não contribuiu com gols ou assistências. Perguntado sobre o atacante em entrevistas, Rogério Ceni afirma que o jogador tem qualidade, mas possui pouca intensidade. A situação do treinador, por sua vez, também não é das melhores. Apesar de ser tratado como maior ídolo da história do clube como jogador, o comandante está sofrendo críticas de parte da torcida. Após retornar ao Tricolor no final de 2021, o comandante levou o time para duas finais no ano passado, mas amargou vices no Paulista e na Sul-Americana.