Copa do Brasil: São Paulo empata com o Campinense e avança para segunda fase

Tricolor Paulista teve muitas chances de balançar as redes, mas o goleiro Mauro Iguatu brilhou

MARLON COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo não conseguiu balançar as redes na Paraíba



O São Paulo estreou na Copa do Brasil na noite desta quinta-feira, 24, contra o Campinense, na Paraíba, e empatou em 0 a 0, se classificando para a próxima fase do torneio. Na próxima rodada, o Tricolor Paulista enfrenta o Manaus. No primeiro tempo, o São Paulo foi muito intenso, teve grandes chances de gol, mas o goleiro Mauro Iguatu defendeu todas. O Campinense não assustou a meta de Volpi nos primeiros 45 minutos. Depois do intervalo, a equipe de Rogério Ceni continuou tendo mais chances, mas diminui a pontaria. Os paraibanos melhoraram e chegaram alguns vezes ao ataque, mas sem riscos. Pela regra da CBF, o empate dá a vitória ao visitante. O próximo compromisso do São Paulo será na segunda-feira, dia 28, às 15h (horário de Brasília) contra o Água Santa, enquanto o Campinense enfrenta o Botafogo-PB no sábado, dia 5 de março, pela Copa do Nordeste.