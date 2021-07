Copa do Brasil: São Paulo vence o Vasco por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas

Tricolor Paulista busca o título inédito da competição; jogo de volta será na próxima quarta-feira, dia 4

RENATO GIZZI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rigoni comemora o primeiro gol do São Paulo na partida



Na noite desta quarta-feira, 28, o São Paulo recebeu o Vasco no Morumbi para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, e venceu por 2 a 0. A vitória encaminha a classificação do Tricolor Paulista às quartas de final do torneio que nunca venceu. Os donos da casa começaram com força total. Antes do primeiro minuto, Reinaldo deu um belo passe para Rigoni que tirou o goleiro da jogada, mas a bola saiu raspando a trave. Aos seis, a bola sobrou para Pablo na grande área. Ele ajeitou para Rigoni, mas a bola passou direto e o São Paulo perdeu uma grande chance. Porém, aos 13 minutos, Rigoni recebeu, driblou os zagueiros e bateu no cantinho de Vanderlei, abrindo o placar. O São Paulo se manteve no ataque e aos 25, Miranda cabeceou após cobrança de escanteio e Vanderlei fez ótima defesa. Antes do fim do primeiro tempo, Arboleda sentiu e foi substituído.

No segundo tempo, o jogo ficou mais truncado no meio de campo, mas nas poucas vezes em que chegou o São Paulo assustou. Aos 14 minutos, Rigoni finalizou rasteiro e acertou na trave. Aos 33 minutos, Pablo marcou o segundo do time, de cabeça, depois de cobrança de escanteio. O Vasco até tentou diminuir a vantagem no placar, mas não conseguiu. Nos acréscimos, Vanderlei ainda fez uma grande defesa em chute de Marquinhos. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira, dia 4, às 21h30 (horário de Brasília) em São Januário.