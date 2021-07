Natação: Norte-americano leva o ouro e Guilherme Costa fica em 8º nos 800m livre

Brasileiro começou bem, mas perdeu fôlego no meio da prova e se distanciou muito dos competidores no final

Jonne Roriz/COB Guilherme Costa, o cachorrão, na prova dos 800m livre



O Brasil não conseguiu medalha na única prova de natação que participava desta quarta-feira, 28, em Tóquio 2020. Guilherme Costa competiu nos 800m nado livre e terminou na última colocação com o tempo de 7:53:31. O brasileiro começou bem, mas na metade da prova começou a desacelerar e terminou muito atrás dos outros competidores. O ouro ficou com o norte-americano Robert Finke que fez o tempo 7:41:87, a prata foi para a Itália e o bronze para a Ucrânia. A disputa no final ficou bem acirrada, com o italiano que liderou toda a prova perdendo para Finke que acelerou nos 50m finais. Até o momento o Brasil só conseguiu uma medalha na natação com Fernando Scheffer nos 200m livre.