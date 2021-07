Lucas Verthein é eliminado da semifinal do remo skiff simples masculino

Brasileiro terminou na 5º posição ao final da primeira bateria; somente os três primeiros avançavam para a decisão

Reprodução/ SporTV Lucas Verthein Ferreira não conseguiu classificação para a final



Lucas Verthein, representante do Brasil no remo skiff simples masculino, perdeu na primeira bateria da semifinal na noite desta quarta-feira, 28, (manhã de quinta-feira no Japão) e está eliminado dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O brasileiro não conseguiu manter o mesmo ritmo que teve nas primeiras provas da modalidade e terminou em 5º. Apenas os três melhores avançam para a final. O vencedor da bateria foi o norueguês Kjetil Borch que, coincidentemente, também venceu a primeira prova contra o brasileiro. O croata Damir Martin e o lituano Mindaugaus Griskonis foram os outros a se classificar. Aos 23 anos, Lucas conquistou o melhor resultado do país na modalidade e deve voltar a competir em Paris 2024.