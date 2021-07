Brasil estreia com derrota para o Canadá no rugby sevens feminino

As Yaras perderam de 33 a 0; segundo jogo será contra a França às 5h desta quinta-feira

Reprodução/ Twitter @TimeBrasil Seleção brasileira está no Grupo B



Na noite desta quarta-feira (manhã de quinta-feira no Japão), a seleção brasileira feminina estreou no rugby sevens em Tóquio 2020. A primeira partida do Grupo B foi contra o Canadá e o resultado: 33 a 0 para as adversárias, que são uma das potências do esporte. As Yaras tiveram bastante dificuldade no jogo disputado no Tokyo Stadium, mas ainda tem duas partidas para se recuperar e avançar de fase. Já na madrugada desta quinta-feira, a seleção volta a jogar em confronto contra a França, às 5h (horário de Brasília). Às 21h, o duelo de encerramento da fase de grupos será contra Fiji. Lembrando que somente as mulheres se classificaram para disputar as Olimpíadas de Tóquio 2020. A seleção masculina desistiu da competição.