Crespo reencontra Hernanes após 10 anos e vive dilema com ídolo do São Paulo 

O novo treinador do Tricolor enfrentou o Profeta nos tempos de futebol italiano e, agora, terá que encontrar uma função para o meio-campista dentro do time

Montagem sobre fotos/Reproduçã/São Paulo FC/Rubens Chiri/Instagram/Crespo Crespo e Hernanes se enfrentaram no Campeonato Italiano em 2010



Hernán Crespo desembarcou no Brasil nesta sexta-feira, 16, está se ambientando à capital paulista e deverá ser apresentado ao elenco são-paulino nos próximos dias. Um rosto, entretanto, será familiar para o novo treinador do Tricolor. Trata-se do meio-campista Hernanes, que foi seu rival nos tempos de futebol italiano. O argentino, na verdade, enfrentou o Profeta em apenas uma oportunidade, quando estava em sua segunda passagem pelo Parma, já no final da carreira. Naquele 21 de novembro de 2010, o então centroavante encarou a Lazio, que havia acabado de contratar a promessa do São Paulo – posteriomente, ele viria a se tornar ídolo da torcida.

O embate entre Parma e Lazio foi válido pela 13ª rodada do Campeonato Italiano 2010/2011 e terminou empatado em 1 a 1. Crespo, já com 35 anos de idade, era a grande estrela da sua equipe e ainda correspondia. Tanto foi assim que o argentino abriu o placar logo aos 23 minutos do primeiro tempo, quando se antecipou ao zagueiro, aproveitou cruzamento de Angelo e cabeceou no canto, sem chances de defesa para o goleiro uruguaio Muslera. Inspirado, o centroavante quase ampliou em jogada parecida na sequência. Do outro lado, Hernanes, com 25 anos e em seu 12º jogo com a camisa do time de Roma, não se amedrontou e criou oportunidades em chutes de fora da área. A Lazio, porém, conseguiu a igualdade com um gol de Floccari. Assista aos melhores momentos ao final da matéria.

Mais de dez anos depois, Crespo chega ao São Paulo para tentar dar competitividade ao time e aplicar o seu estilo de jogo, mantendo a base construída por Fernando Diniz, técnico demitido após má sequência no Campeonato Brasileiro. Um dos problemas que ele irá encontrar, porém, está ligado a Hernanes. O meio-campista, hoje com 35 anos, não consegue mais entregar a intensidade e polivalência de outrora, algo considerado fundamental no plano tático do treinador argentino. Prova disso é que o jogador pouco tem atuado nesta temporada, sendo utilizado em apenas 18 das 35 rodadas disputadas no torneio nacional até o momento. Ao mesmo tempo, o Profeta é ídolo da torcida, possui contrato com o clube do Morumbi até o final de 2021 e recebe um dos melhores salários do planeta.

Em sua passagem pelo São Paulo, Crespo também poderá reencontrar Kaká, com quem dividiu vestiários entre 2004 e 2005 no Milan. Na época, a dupla fez grande parceria, conseguindo ser finalista da Liga dos Campeões da Europa – o título só não foi conquistado devido a uma remontada épica do Liverpool na grande decisão. Agora, eles poderão trabalhar juntos no Tricolor paulista. De acordo com o presidente Júlio Casares, a ideia é que ex-meia faça parte do Comitê Avançado de Futebol do clube, um órgão que serviria para auxiliar a diretoria e a comissão técnica, mas não teria poder executivo.