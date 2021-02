São Paulo oficializa acerto com Crespo: ‘Coração tricolor’

Presidente do clube, Julio Casares afirmou que o técnico argentino possui o ‘DNA são-paulino’

Divulgação Crespo é o novo técnico do São Paulo



O São Paulo oficializou na tarde desta sexta-feira, 12, o acerto com o treinador Hernán Crespo por duas temporadas – a informação já havia sido adiantada pelo repórter Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan. Através das redes sociais, o clube paulista anunciou a contratação do técnico com um vídeo, em que o argentino promete dar raça ao time. “Onde as pernas não chegam, o coração vai chegar”, diz a publicação, que é completada com a hashtag “Corazón Tricolor” (coração tricolor, em português). Ao lado do técnico, também chegam ao clube para compor a comissão técnica: Juan Branda (auxiliar técnico), Alejandro Kohan e Gustavo Sato (preparadores físicos), Gustavo Nepote (preparador de goleiros) e Tobías Kohan (analista de desempenho).

Presidente do São Paulo, Julio Casares afirmou que a escolha pelo técnico, que foi campeão da Copa Sul-Americana desta temporada com o Defensa y Justicia, da Argentina, foi criteriosa. No entendimento do mandatário, o ex-centroavante tem o “DNA” do clube. “Depois de uma avaliação bastante técnica, cuidadosa e criteriosa, em que consultamos diferentes profissionais, entendemos que Hernán Crespo se encaixa perfeitamente no que pensamos para o São Paulo. Ele tem uma história vitoriosa, foi grande atleta e é um técnico muito promissor. Teremos um comandante com mentalidade vencedora e o DNA são-paulino”, disse o Presidente Julio Casares.

Aos 45 anos, Crespo tem uma carreira curta como treinador, colecionando passagens por Modena (Itália), Banfield (Argentina) e Defensa y Justicia (Argentina), onde ganhou o seu primeiro título, o da Copa Sul-Americana, nesta temporada. Já como atleta profissional, ele foi revelado no River Plate, ganhou a Libertadores da América (1996) e o Campeonato Argentino em duas oportunidades. Na Europa, Crespo passou por vários times, como Lazio, Inter de Milão, Chelsea, Milan, Genoa e Parma, conquistando taças importantes, como a Premier League (2005/06) pelos “Blues” e o tricampeonato do Italiano com a Inter. Já na seleção argentina, ele participou de três Copas do Mundo (1998, 2002 e 2006).